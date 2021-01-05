53-річний російський співак Філіп Кіркоров вирішив одружитися
Про це заявила російська актриса і співачка Олена Кравець, пише «Співрозмовник».
За словами артистки, поп-король активно нібито готується до весілля і візьме в дружини жінку, що стала матір'ю його дітям – Мартіну і Аллі-Вікторії.
Кравець завила, що цю новину обговорює вся Рублівка.
"Мені сказали, що Філіп зв'яже себе узами Гіменея вже в самий найближчий час. Хто стане його дружиною? Кажуть, він збирається узаконити свої стосунки з матір'ю своїх дітей. Філіп довгий час її приховував, а тепер вирішив розсекретити", - пишуть в Інтернеті.
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Відзначимо, на вапна Е активно відреагували і в мережі.
"Все таки важко дітям без матері, звичайно, хоч нехай в будинку з ними живе", - пишуть в коментарях.
Як відомо, у Кіркорова є двоє дітей Алла-Вікторія (2011 року народження) і Мартін-Крістін (2012), народжені сурогатною матір'ю.
Під час його відсутності за дітьми доглядає сестра батька Філіпа Марі, колишня оперна співачка, у вихованні онуків активну участь бере також і сам дідусь Бедрос.
У ЗМІ пишуть, що матір'ю дітей Філіпа Кіркорова стала його близька подруга Наталія Єфремова.
Нагадавши, старіючий Кіркоров показав свою нову музу в пікантному халатику, Бузова ахнула.
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Також Politeka писала, що Орбакайте і Кіркорова підловили удвох, поки інші сплять: несподівані кадри розбурхали мережу.