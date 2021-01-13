Відомий український співак Віталій Козловський зачарував прихильниць свіжим кадром

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram виконавець поділився домашнім фото, на якому сидів на підлозі біля ялинки.

"Вітаю всіх з наступаючим Старим Новим роком", - підписав фото співак.

Козловський був дуже просто одягнений, в руках він тримав палаючий бенгальський вогонь. Картату сорочку артист розстебнув, засвітивши волохаті груди. Прихильниць кадр буквально звів з розуму. Вони залишили під фото масу захоплених відгуків.

"Віталій, красива, і, шикарна нова фотографія твоя, ваушки. Красиво, шикарно, класно, супер, респект, маестро-професіонал, Віталій!", "Будь щасливий і гармонії в душі. Це головне!", "Уті-путі, красивий», "начебто затишно", "Віталій, ви мій улюблений співак! Була на ваших концертах 2 рази!", "Віталічек, будь щасливий в 2021 році так, як ніколи! Люблю тебе!", "а де радість і посмішка?",- пишуть користувачі Мережі.

Віталій Козловський став відомим після перемоги на телепередачі «Караоке на Майдані». Тоді переможців проекту відправляли на шоу «Шанс», де в 2003 році Козловський вирвав перемогу. Тоді артиста полюбили за довге волосся і незвичайну манеру танцювати на сцені.

Нагадаємо, що Козловський похабно розсівся перед камерою, засвітивши зайве в одних трусах:"Волосатик".

Як повідомляла Politeka, Козловський в трусах опинився на головній ялинці країни, українці сторопіли:"Думала це...".

Також Politeka писала, що безтурботний Козловський в одних трусах влаштував "ігри в тварин" на тлі пальм:"шукайте...".