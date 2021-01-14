Колишня американська актриса Джессіка Кемпбелл, найбільш відома за роллю Теммі Мецлер в "Вискочці", померла в гостях у своєї матері

38-річної Джесіки раптово не стало 29 грудня 2020. Ось уже майже місяць сім'я чекає результати розтину, щоб зрозуміти, що послужило причиною її смерті, передає TMZ.

За словами двоюрідної сестри Сари Весслінг, у день своєї смерті Джессіка після роботи заїхала до матері і тітки, щоб їх відвідати.

У якийсь момент зірка пішла у ванну, але так і не вийшла, а коли тітка пішла перевірити, то знайшла її тіло на підлозі. Жінка спробувала реанімувати постраждалу, але марно. Не вийшло повернути актрису до життя і у прибулих медиків.

Рідні кажуть, що Джессіка скаржилася на закладеність носа і відчувала, що застуджується, але вони не думали, що це був китайський вірус. Скоро очікуються результати розтину, які покажуть справжню причину смерті, сподівається її сім'я.

Відзначимо, кар'єра Кемпбелл хоч і тривала не довго (з 1992 по 2003 роки), але її все одно пам'ятають і люблять за яскравими ролями. Так, вона зіграла у фільмі "Вискочка" (1999) разом із Різ Візерспун, Метью Бродеріком і Крісом Кляйном - грала його молодшу сестру. Участь у цьому проекті принесла Джесіці номінацію на премію Independent Spirit Award за кращу дебютну роль.

Крім того, вона стала запрошеною зіркою в популярному серіалі «Чудики і чокнуті» і знялася у фільмах «Безпека речей» і «Мотлох», перш ніж кинути акторську гру.

У неї залишилися чоловік Деніел Пепкін і 10-річний син Олівер. Після завершення акторської кар'єри Джессіка працювала лікарем-натуропатом.

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