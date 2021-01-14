Другий рік пандемії коронавірусу може стати більш важким, ніж він був у 2020 році

Це пов'язано з тим, що COVID-19 продовжує стрімко поширюватися і з'явилося кілька штамів цього захворювання.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан в офіційному Twitter організація.

"Другий рік пандемії може стати більш складним, враховуючи динаміку поширення. Захворюваність знову досягла піку", - сказав він.

За його словами, більше половини хворих припадають на Північну і Південну Америку, ще більше третини – на Європу. Також фіксується зростання в Західно-Тихоокеанському регіоні, Східному Середземномор'ї та Африці.

У деяких країнах, у тому числі Великобританії та Ірландії, з'явилися нові штами, які впливають на поширення вірусу.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу на коронавірус захворіло ще 7925 осіб, і 2229 було госпіталізовано з таким діагнозом. На ранок четверга, 14 січня, загальна кількість підтверджених випадків зараження сягнула вже 1 138 764.

Хвороба забрала життя ще 162 українців (загалом 20 376), водночас 10 192 пацієнти її побороли (всього 837 063).

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