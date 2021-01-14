Второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым, чем он был в 2020 году

Это связано с тем, что COVID-19 продолжает стремительно распространяться и появилось несколько штаммов этого заболевания.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в официальном Twitter организации.

"Второй год пандемии может стать более сложным, учитывая динамику распространения. Заболеваемость снова достигла пика", – сказал он.

По его словам, более половины заболевших приходятся на Северную и Южную Америку, еще более трети – на Европу. Также фиксируется рост в Западно-Тихоокеанском регионе, Восточном Средиземноморье и Африке.

В некоторых странах, в том числе Великобритании и Ирландии, появились новые штаммы, которые влияют на распространение вируса.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 7925 человек и 2229 были госпитализированы с таким диагнозом. На утро четверга, 14 января, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло уже 1 138 764.

Болезнь унесла жизни еще 162 украинца (в общем 20 376), при этом еще 10 192 пациента ее побороли (всего 837 063).

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