Психолог і популярна українська телеведуча Наталія Холоденко поділилася цінним досвідом про покупки і зізналася, як стала заможною

На своєму Youtube-каналі вона розповіла, що насамперед людині потрібно змінити мислення, а для цього важливо навчитися правильно витрачати гроші.

"Є тонка грань, потрібно навчитися витрачати, але витрачати, як інвестування. Я купую в основному ті речі, які можу продати. Тобто, я можу будь-які туфлі продати, і вони через п'ять років будуть щось коштувати за моїми прикидками, або сумки. Вважаю, що інвестувати треба насамперед, номер один - в особистісне зростання. Причому це не тільки знання і навички - це мислення. Клянуся, це дуже важливо, тому що тільки інвестування в зміну мого мислення зробило мене заможною людиною", - заявила Наталія Холоденко.

За словами психолога, змінюючи своє мислення, людина починає подобатися успішним людям, які допомагають вирішувати багато питань. Психолог підкреслила, що грошей у заможних знайомих просити не варто, але вони дають цінні поради і корисні контакти.

"Іноді хочеться витрачати, як заїдати. Деякі жінки йдуть найдешевше купують, аби було. Їм просто хочеться витрачати, адже коли ти витрачаєш-відчуваєш себе багатшим", - звернула увагу Холоденко. - "Коли ти в затиснутому стані, з останніх сил щось купуєш - це неправильна емоція покупки. Мій висновок цього року, коли я дуже вільно витрачати гроші, і їх стало приходити більше. Для мене стала важлива емоція покупки. Наприклад, якщо річ мені сьогодні подобається, але вона не по знижці, але у мене такий день, така емоція - це треба купувати. Не треба ганятися за знижками, причиною покупки не повинна бути маленька ціна - причиною покупки має бути натхнення".

Нагадаємо, психолог Холоденко пояснила, чому не треба заздрити багатим: "коли ти визнаєш себе "ніщебродом"..."

Як повідомляла Politeka, витрачати гроші або економити, психолог Холоденко дала вичерпну відповідь: "багато ненавидять багатих"

Також Politeka писала, що психолог Наталія Холоденко розкрила головний секрет успіху в будь-якій справі: «важливо не що ти робиш, а…»