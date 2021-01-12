Украинский психолог и экс-участница «Танців з зірками» Наталья Холоденко рассказала, что необходимо людям для финансового успеха в жизни

Как передает Politeka.net, она поделилась личным опытом на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца). По словам психолога, первым делом нужно осознать свою несостоятельность и начать меняться.

"В тот момент, когда ты признаешь себя "нищебродом", начинаешь по этому поводу не оправдываться, а как-то сознаваться, что что-то не так. В этот момент есть шанс что-то поменять, что-то улучшить. Все хотят что-то накопить. Это прекрасно, когда мы с вами накапливаем, но от накоплений мы не становимся более защищенными", - подчеркнула Наталья Холоденко.

Ведущая канала "Украина" добавила, что не стоит завидовать богатым людям, которые уже чего-то добились в жизни. Такое отношение только затуманивает разум и мешает сосредоточиться на собственном развитии, хотя поначалу может стать мотивацией.

"Много ненависти к богатым людям. Ненависть, оценка и осуждение их поведения уничтожает возможность учиться у этих людей. Развитие невозможно без обид на каком-то этапе, по крайней мере у меня так было. Люди презирают богатых, в большинстве своем все хотят научить, кому и куда, на какую благотворительность нужно потратить деньги, которые сверх минимальной жизни. И это причина, почему все так сложно, правда, есть такое сопротивление", - отметила психолог. - "Что бы ты ни купил - это нужно поддерживать, оплачивать. Дорогая машина стоит дорогого обслуживания, дорогая квартира - коммуналка будет высокая, налоги, еще что-то. Поэтому идея, что у кого-то "сложилось" - складывается у тех, кто складывает, собирает. Побеждает более настойчивый, даже не лучший".

Напомним, психолог Наталья Холоденко раскрыла главный секрет успеха в любом деле.

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