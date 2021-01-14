Психолог и популярная украинская телеведущая Наталья Холоденко поделилась ценным опытом о покупках и призналась, как стала состоятельной

На своем Youtube-канале она рассказала, что первым делом человеку нужно изменить мышление, а для этого важно научиться правильно тратить деньги.

"Есть тонкая грань, нужно научиться тратить, но тратить, как инвестирование. Я покупаю в основном те вещи, которые могу продать. То есть, я могу любые туфли продать, и они через пять лет будут что-то стоить по моим прикидкам, или сумки. Считаю, что инвестировать надо прежде всего, номер один - в личностный рост. Причем это не только знания и навыки - это мышление. Клянусь, это очень важно, потому что только инвестирование в изменение моего мышления сделало меня состоятельным человеком", - заявила Наталья Холоденко.

По словам психолога, меняя свое мышление, человек начинает нравиться успешным людям, которые помогают решать многие вопросы. Психолог подчеркнула, что денег у состоятельных знакомых просить не стоит, но они дают ценные советы и полезные контакты.

"Иногда хочется тратить, как заедать. Некоторые женщины идут самое дешевое покупают, лишь бы было. Им просто хочется тратить, ведь когда ты тратишь - чувствуешь себя богаче", - обратила внимание Холоденко. - "Когда ты в зажатом состоянии, из последних сил что-то покупаешь - это неправильная эмоция покупки. Мой вывод этого года, когда я очень свободно тратить деньги, и их стало приходить больше. Для меня стала важна эмоция покупки. Например, если вещь мне сегодня нравится, но она не по скидке, но у меня такой день, такая эмоция - это надо покупать. Не надо гоняться за скидками, причиной покупки не должна быть маленькая цена - причиной покупки должно быть вдохновение".

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