Популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару поділилася новим спокусливим фото

34-річна красуня регулярно балує підписників пікантними кадрами, без сорому позуючи у відвертих нарядах, одній білизні і навіть без неї, передає Politeka.net. Цього разу зірка "Жіночого кварталу" розмістила на своїй сторінці в Instagram чорно-біле фото з "оголенням".

Ірина в суперсміливому вбранні з відкритою спиною відвернулася від камери і продемонструвала у всій красі свої тендітні плечі і рельєфну спину, "скуті" мереживними лямками. Зірка доповнила образ чорним манікюром і прибрала розпущене волосся вперед.

"Трохи оголення, прям трішки", — кокетливо підписала знімок Ірина.

Шанувальники гідно оцінили красу і чуттєвість зірки "Квартал 95", моментально засипавши артистку компліментами і лайками.

Wow!!!! Так чуттєво!!!; Супер дівчина; треба поїсти! Худенька дуже!😍😍😍; ❤️ королева краси; вистачить оголеночки😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂я ревную; строго загадково красиво; красива спина; таке,краще спереду)😜; шалено спокуслива, ще з КВНа тащуся по Вам😍 😍 😍, — пишуть захоплені коментатори.

Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" обтягнулася шкірою і влаштувала новий сеанс спокушання.

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