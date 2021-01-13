Известная актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя в необычном образе

На фото красотка позирует в красном мини-платье с белым фартуком. Девушка стоит на каблуках, а в руках держит папку. Волосы Ирина собрала в хвостик, а образ дополнила ярким маникюром. Сопонару не стеснялась показать себя, а особенно - длинные ножки, которые как подмечено на фото, составили полтора метра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Бомбезна; Очень красиво. Идеальная девушка и очень красивая; Красуня, огонь. Поджигай фитиль...; Красотка; Какой прекрасный взгляд ; Пушка); Красотка ; Не важно какой костюм, важно кто в нём!!!)); Красивая; Ты очень красивая; Хороший костюм; Интересный вопрос возник в голове , а как правильно , одежда должна красить женщину или женщина одежду ?); Какая Бекхэм???, Ира, вы лучше. Вы живая и настоящая».

Сообщалось, что звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару показала отменную фигуру в черном белье.

Красотка всегда выглядит отлично и девушку постоянно хвалят. К примеру, ее личное селфи, сделанное в спальне на фоне постели перед зеркалом не оставило поклонников равнодушными.

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