Актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару примерила стильный костюм из эко-кожи и порадовала новым образом

Популярная участница «Женского квартала» привыкла делиться с поклонниками яркими образами и показывать, как выглядит в модных нарядах. Девушка часто надевает трендовые платья и устраивает фотосессии в новых локациях.

В этот раз Сопонару блистала в кожаном костюме без рукавов, а также с распущенными волосами и легким нюдовым макияжем. Звезда смогла подчеркнуть идеальную светлую кожу и нежность образа благодаря правильно подобранному цвету одежды.

«Вот этот потрясный костюм, из эко кожи, появился у меня в гардеробе. Уж не дождусь надеть его и притворяться Викторией Бэкхем🤪 Спасибо огромное, моя талантливая @dress_kolosova», - написала Ирина.

Поклонники сразу поддержали звезду:

«Бомбезна🔥; Очень красиво. Идеальная девушка и очень красивая; Красуня, огонь. Поджигай фитиль... 🧨; Красотка; Какой прекрасный взгляд ❤️; Пушка)🖤; Красотка 🔥; Не важно какой костюм, важно кто в нём!!!)); Красивая🙂; Ты очень красивая❤; Хороший костюм😍; Интересный вопрос возник в голове , а как правильно , одежда должна красить женщину или женщина одежду ?); Какая Бекхэм???, Ира, вы лучше. Вы живая и настоящая 🌹👌».

Ранее мы рассказывали, что Ирина Сопонару засветила свои худенькие ноги в экстремальном платье.На странице артистки появилось фото, на котором она позирует на сцене в коротком платье с микрофоном в руках.

"С таким задумчивым лицом, я пытаюсь сообщить Вам, что сегодня в 20.20 на "1+1 новейший "Женский Квартал", - написала она.

На опубликованном фото можно раздвиться длинные и стройные ноги Сопонару. Пользователи соцсети оценили новый образ актрисы и засыпали ее комплиментами.

Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила покоя, показавшись в смелом мини:"на грани...".

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".