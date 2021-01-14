Популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару поделилась новым соблазнительным фото

34-летняя красавица регулярно балует подписчиков пикантными кадрами, без стеснения позируя в откровенных нарядах, одном белье и даже без него, передает Politeka.net. В этот раз звезда "Женского квартала" разместила на своей странице в Instagram черно-белое фото с "обнаженкой".

Ирина в суперсмелом наряде с открытой спиной отвернулась от камеры и продемонстрировала во всей красе свои хрупкие плечи и рельефную спину, "скованные" кружевными лямками. Звезда дополнила образ черным маникюром и убрала распущенные волосы вперед.

"Немного обнаженки, прям чуточку", — кокетливо подписала снимок Ирина.

Поклонники по достоинству оценили красоту и чувственность звезды "Квартал 95", моментально усыпав артистку комплиментами и лайками.

Wow!!!! Так чувственно!!!; Супер девушка; Надо покушать! Худенькая очень!😍😍😍; ❤️ королева красоты; Хватит обнаженочки😂😂😂😂😂😂😂я ревную; Строго загадочно красиво; Красивая спина; Такое,лучше спереди)😜; Безумно соблазнительна, ещё с КВНа тащусь по вам 😍😍😍, — пишут восторженные комментаторы.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" обтянулась кожей и устроила новый сеанс соблазнения.

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару из "Квартал 95" в мини сразила соблазнительным образом гувернантки.

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