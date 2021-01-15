Зірка студії "Квартал 95", співачка і актриса Еліна Мбані, поділилася яскравим фото разом з учасницями шоу

Актриса жіночого кварталу прославилася відразу після участі в декількох проектів. Так як Еліна почала любити сцену з самого дитинства, вона вперше виступила ще в десять років.

Дівчина родом з Вінниці вчилася на викладача музики, тому ще до участі в жіночому кварталі її можна було побачити в шоу «Голос країни», «Х-фактор», «Ліга сміху».

Зараз зірка разом з іншими епатажними красунями активно знімається для нових випусків жіночого кварталу. Кожна поява артисток на сцені викликає неіменно бурхливу реакцію в мережі.

Перед зйомками чергового ефіру Еліна також вирішила поділитися з фанатами новим кадром, на якому вона разом з колегами позувала в блискучих нарядах. Дівчата приміряли сукні різного дизайну, але в одному стилі і зроблені з паєток.

Так, разом з артисткою позували: Ольга Жуковцова-Кияшко, Віра Кекелія і солістка в Laliko Electro Swing Project. Вме разом красуні виглядали дуже стильно і витончено.

Ефектна актриса жіночого кварталу народилася в місті Вінниця. Її батьки-приватні підприємці віддали Еліну вчитися на викладача музики.

Так як про особисте життя зірка не говорить, в Instagram вона вважає за краще ділитися особистими фото, своїми думками і стильними образами, які приміряє для зйомок в популярному шоу. Нещодавно Еліна блиснула екзотичним образом з довгими дрібними кісками до самого пояса, немов Рапунцель.

"Це просто насолода для очей«," як же офігенно, спокуса зашкалює«, " це просто шедеври!", "Кайф", "Богиня", "це капець як шикарно", - написали користувачі Мережі через кілька годин після публікації

Нагадавши, екзотична красуня з " Квартал 95 "роздяглася на камеру, безсоромно піднявши кофтинку:" не можу відійти від...".

Як повідомляла Politeka, красуні" Квартал 95 " блиснули формами один перед одним, тільки Кравець не вистачає.

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