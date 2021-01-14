Відома українська співачка Ірина Білик вирішила нагадати про себе, показавшись у провокаційному образі

У сторіс на своїй сторінці в Instagram 50-річна артистка розмістила свій пост дворічної давності, передає Politeka.net. На опублікованому знімку співачка позує в спокусливій чорній сукні з довгою прозорою спідницею і корсетом. Образ доповнив яскравий макіяж з акцентом на червоні губи і ефектна завивка.

"Закрутила голову божевільна любов 💕", - лаконічно і чіпляюче підписала фото Ірина Білик.

Шанувальники оцінили такий сміливий образ артистки, залишивши море компліментів в коментарях і лайків.

Ірочка завжди хороша-що не одягни!!!; Нам голос-чоловікові фігура🤗; Шикарна Жінка !😚; закрутила так, що вирує вся кров; Дуже дуже красива 💗 жіночна; Примадонна наша!, — пишуть захоплені шанувальники.

Також у відповідь на коментар "Як можна ховати таку фігуру під балахонами?" Ірина Білик пожартувала, написавши: "ой дівчатка ви ж не забувайте що у мене чоловік строгий азербайджанець 🧔🏻". Відзначимо, з 2015 року співачка одружена з продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим, пара виховує сина Табріза.

Нагадаємо, Ірина Білик вразила глибоким декольте і епатажним вбранням.

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