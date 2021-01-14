Известная украинская певица Ирина Билык решила напомнить о себе, показавшись в провокационном образе

В сторис на своей странице в Instagram 50-летняя артистка разместила свой пост двухгодичной давности, передает Politeka.net. На опубликованном снимке певица позирует в соблазнительной черном платье с длинной прозрачной юбкой и корсетом. Образ дополнил яркий макияж с акцентом на красные губы и эффектная завивка.

"Закружила голову безумная любовь 💕", — лаконично и цепляюще подписала фото Ирина Билык.

Поклонники оценили такой смелый образ артистки, оставив море комплиментов в комментариях и лайков.

Ирочка всегда хороша - что ни надень!!!; Нам голос-мужу фигура🤗; Шикарная Женщина !😚; закружила так, что бурлит вся кровь; Очень очень красивая 💗 женственная; Примадонна наша!; — пишут восторженные поклонники.

Также в ответ на комментарий "Как можно прятать такую фигуру под балахонами?" Ирина Билык пошутила, написав: "ой девочки вы же не забывайте что у меня муж строгий азербайджанец 🧔🏻". Отметим, с 2015 года певица замужем за продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, пара воспитывает сына Табриза.

Напомним, Ирина Билык впечатлила глубоким декольте и эпатажным нарядом.

Как сообщала Politeka, Ирина Билык «перекроила» лицо, превратившись в девочку: «Похожа на Алину Гросу».

Также Politeka писала, что разгневанная Ирина Билык грохнула об пол микрофон Кати Осадчей, кадры скандала: "Ты позарилась на моего...".