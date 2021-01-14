Блогер і ведуча шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк порадувала фанатам "ранковими" знімками

Фотографії популярна телеведуча опублікувала у своєму Instagram.

Так, Леся Нікітюк залишилася в одній нижній білизні і показала, з чого починається її ранок.

Для зухвалих знімків телеведуча підібрала мереживну білизну з дуже тонкої тканини і всі фанати могли насолоджуватися "пишною гордістю" зірки.

Спокусливий образ Леся Нікітюк вирішила доповнити намистом з перлів і яскравим макіяжем з жовтими тінями.

"Я так завжди з ранку виглядаю. А ви?", - жартівливо підписала телеведуча відверті знімки у своєму мікроблозі.

Публікація Лесі Нікітюк зібрала понад 160 тисяч лайків і сотні схвальних коментарів. Більше того, відзначилися навіть такі зірки українського шоу-бізнесу, як Володимир Остапчук, Маша Єфросиніна, Ольга Сумська та Андрій Бедняков.

"Очі відкриваєш і вже нафарбована. Вночі гноми фарбують. Візьми мене до себе, я буду Твоїм великим гномиком", "Ну Леся, ну богиня", " Одна я дивлюся не на обличчя?", "Еротично і спокусливо, Леся", "я без топа хочу взагалі. Давай завтра челленж?", "Леся, ви красуня. Я так само намагаюся виглядати з ранку", "я так само, тільки топлес", "Леся, звичайно красива дівчина, але скоро буде, як Волочкова, заміж тобі пора Леся", "Смішно-Смішно", - написали користувачі в коментарях.

До цього ми розповідали, як Леся Нікітюк на різдвяні свята вирішила "потравити душу" своїм шанувальникам.

Поки в Україні йдуть дощі з мокрим снігом, телеведуча опублікувала знімок, як вона балдіє в басейні під промінчиками сонця.

На фотографії можна побачити задоволену Лесю Нікітюк у відвертому купальнику, який в черговий раз підкреслює пишний бюст зірки.

Нагадавши, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк терміново звернулася до українців за допомогою, в лікарні проблеми

Також Politeka писала, що скандальну Нікітюк "обчистили" прямо на зйомках