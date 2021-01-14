Блогер и ведущая шоу "Орел и решка" Леся Никитюк порадовала фанатам "утренними" снимками

Фотографии популярная телеведущая опубликовала в своем Instagram.

Так, Леся Никитюк осталась в одном нижнем белье и показала, с чего начинается ее утро.

Для дерзких снимков телеведущая подобрала кружевное белье из очень тонкой ткани и все фанаты могли наслаждаться "пышной гордостью" звезды.

Соблазнительный образ Леся Никитюк решила дополнить ожерельем из жемчуга и ярким макияжем с желтыми тенями.

"Я так всегда с утра выгляжу. А вы?", - шутливо подписала телеведущая откровенные снимки в своем микроблоге.

Публикация Леси Никитюк собрала более 160 тысяч лайков и сотни лестных комментариев. Более того, отличисль даже такие звезды украинского шоу-бизнеса, как Владимир Остапчук, Маша Ефросинина, Ольга Сумская и Андрей Бедняков.

"Глаза открываешь и уже накрашеная. Ночью гномы красят. Возьми меня к себе, я буду твоим большим гномиком", "Ну Леся, ну богиня", "Одна я смотрю не на лицо?", "Эротично и соблазнительно, Леся", "Я без топа хочу вообще. Давай завтра челленж?", "Леся, Вы красавица. Я так же пытаюсь выглядеть с утра", "Я так же, только топлесс", "Леся, конечно красивая девушка, но скоро будет, как Волочкова, замуж тебе пора Леся", "Смешно-смешно", - написали пользователи в комментариях.

До этого мы рассказывали, как Леся Никитюк на рождественские праздники решила "потравить душу" своим поклонникам.

Пока в Украине идут дожди с мокрым снегом, телеведущая опубликовала снимок, как она балдеет в бассейне под лучиками солнца.

На фотографии можно увидеть довольную Лесю Никитюк в откровенном купальнике, который в очередной раз подчеркивает пышный бюст звезды.

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.

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