З життя пішла видатна латвійська актриса театру і кіно Астріда Кайріша

Їй було 79 років. Про це повідомили представники Національного театру, в колективі якого вона працювала протягом багатьох років.

При цьому причина смерті не уточнюється.

"Білим сніжним ранком померла наша улюблена Астріда Кайріша. Видатна актриса нашого театру, його совість і, як вона сама одного разу сказала, золотий пил на сцені. Вона була актрисою, яку не можна було повністю запам'ятати на сцені. Це був її найбільший козир в мистецтві. Тому що завжди було місце для поглиблення і розширення", - йдеться в повідомленні колег артистки.

Астріда Кайріша народилася в Ризі. Навчалася в третій студії при академічному театрі ім. Райніса (театр Дайлес, 1962). Працювала в Лієпайському театрі (1962-1968), потім перейшла в Національний театр. Цьому театру вона віддала понад п'ятдесят років свого життя.



Актрису знають і любителі телебачення за її численними кіноролями в стрічках "Листи до живих", "Танець метелика", "Слуги диявола на Чортовому млині", "Соната над озером" та інших.

Останньою роллю Астріди Кайріші на сцені стала робота у виставі Елмара Сенькова "Вій, вітерець!", де вона зіграла свою ж героїню Зане, але вже в похилих літах.

Нагадаємо, перестало битися серце відомого музиканта, який подарував світу багато хітів.

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя творця культового серіалу, який цитують мільйони.