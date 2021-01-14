Из жизни ушла выдающаяся латвийская актриса театра и кино Астрида Кайриша

Ей было 79 лет. Об этом сообщили представители Национального театра, в коллективе которого она работала в течение многих лет.

При этом причина смерти не уточняется.

"Белым снежным утром умерла наша любимая Астрида Кайриша. Выдающаяся актриса нашего театра, его совесть и, как она сама однажды сказала, золотая пыль на сцене. Она была актрисой, которую нельзя было полностью запомнить на сцене. Это был ее самый большой козырь в искусстве. Потому что всегда было место для углубления и расширения", - говорится в сообщении коллег артистки.

Астрида Кайриша родилась в Риге. Училась в третьей студии при Академическом театре им. Райниса (театр Дайлес, 1962). Работала в Лиепайском театре (1962—1968), затем перешла в Национальный театр. Этому театру она отдала более пятидесяти лет своей жизни.



Актрису знают и любители телевидения по ее многочисленным киноролям в лентах "Письма к живым", "Танец мотылька", "Слуги дьявола на Чертовой мельнице", "Соната над озером" и других.

Последней ролью Астриды Кайриши на сцене стала работа в спектакле Элмара Сенькова "Вей, ветерок!", где она сыграла свою же героиню Зане, но уже в преклонных летах.

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