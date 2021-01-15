Шоу "Голос країни" виходить на одному з українських телеканалів з 2011 року

Завдяки проєкту на естраді запалилося багато зірок, передає Politeka.net. Зараз ці знаменитості популярні, у них є мільйони шанувальників, але тоді про них мало хто знав.

Познайоммось з артистами, які співали на "Голосі" і подивимося на їх перші виступи.

Українська співачка Христина Соловій потрапила на проєкт у 2013 році. Зірка вразила своїм чарівним голосом і потрапила в команду продюсера Святослава Вакарчука. В результаті артистка дійшла до півфіналу. Під час спільної роботи з Вакарчуком зірка випустила кілька кліпів на власні музику і слова.

У четвертому сезоні шоу взяла участь українська співачка Олександра Зарицька тепер відома, як солістка "KAZKA". Майбутня зірка зізналася, що постійно стикалася зі стереотипом про зайву вагу, тому прийшла на сліпе прослуховування, щоб судді вибрали її по голосу, а не по зовнішності. Тренери були вражені талантом артистки.

Також в четвертому сезоні була помічена співачка Анна Корсун - MARUV. До виконавиці повернулися троє суддів, крім Ані Лорак. Остання зізналася, що не встигла натиснути кнопку. Зараз артистка дуже популярна не тільки своїми хітами, але й епатажними витівками.

Майбутня зірка "Квартал 95" Віра Кекелія засвітилася на проєкті в сьомому сезоні - у 2016 році. Зірка заспівала пісню Скрябіна "Спи собі сама" і зуміла розгорнути крісла всіх суддів. Блондинка потрапила в команду Сергія Бабкіна і в результаті стала суперфіналісткою шоу.

Співачка Тетяна Решетняк була на проекті два рази в четвертому і п'ятому сезонах. На перших сліпих прослуховуваннях майбутня зірка, під псевдонімом TAYANNA, не змогла розгорнути жодного крісла. Однак вдруге артистка не тільки вразила чотирьох тренерів, а й дійшла до суперфіналу.

Зараз красуня випускає пісні й кліпи, а також веде програму "ЖЗЛ".

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