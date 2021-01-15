Шоу "Голос країни" выходит на одном из украинских телеканалов с 2011 года

Благодаря проекту на эстраде зажглось много звезд, передает Politeka.net. Сейчас эти знаменитости популярны, у них есть миллионы поклонников, но тогда о них мало кто знал.

Давайте познакомимся с артистами, которые пели на "Голосі" и посмотрим на их первые выступления.

Украинская певица Кристина Соловий попала на проект в 2013 году. Звезда поразила своим чарующим голосом и попала в команду продюсера Святослава Вакарчука. В результате артистка дошла до полуфинала. Во время совместной работы с Вакарчуком звезда выпустила несколько клипов на собственные музыку и слова.

В четвертом сезоне шоу приняла участие украинская певица Александра Зарицкая теперь известная, как солистка "KAZKA". Будущая звезда призналась, что постоянно сталкивалась со стереотипом о лишнем весе, поэтому пришла на слепое прослушивание, чтобы судьи выбрали ее по голосу, а не по внешности. Тренеры были поражены талантом артистки.

Также в четвертом сезоне была замечена певица Анна Корсун - MARUV. К исполнительнице повернулись трое судей, кроме Ани Лорак. Последняя призналась, что не успела нажать кнопку. Сейчас артистка очень популярна не только своими хитами, но и эпатажными выходками.

Будущая звезда "Квартал 95" Вера Кекелия засветилась на проекте в седьмом сезоне - в 2016 году. Звезда спела песню Скрябина "Спи собі сама" и сумела развернуть кресла всех судей. Блондинка попала в команду Сергея Бабкина и в результате стала суперфиналисткой шоу.

Певица Татьяна Решетняк была на проекте два раза в четвертом и пятом сезонах. На первых слепых прослушиваниях будущая звезда, под псевдонимом TAYANNA, не смогла развернуть ни одного кресла. Однако во второй раз артистка не только поразила четырех тренеров, но и дошла до суперфинала.

Сейчас красотка выпускает песни и клипы, а также ведет программу "ЖЗЛ".

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