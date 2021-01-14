Меган Маркл і принц Гаррі приємно здивували Кейт Міддлтон в день її 39-річчя
Про це пише видання Us Weekly.
Як відомо, свій день народження герцогиня Кембриджська відзначала 9 січня, і через пандемію і локдауну їй довелося провести свято в колі чоловіка і дітей.
Але всі плани перекреслили Меган Маркл і принц Гаррі, які вирішили влаштувати Кейт сюрприз. Справа в тому, що герцоги вміло спланували отримання дружиною Вільяма подарунків, які вони підготували.
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У день народження Кейт Міддлтон побачила вітальну листівку і подарунок від Меган і Гаррі після того, як поговорила з мамою і Єлизаветою II. І такий жест з боку родичів зворушив герцогиню.
"Це був приємний сюрприз. Кейт не очікувала нічого від пари. Подарунки приголомшили її", - інформує обізнаний Інсайдер.
Також Кейт Міддлтон сподівається на швидке возз'єднання з Меган Маркл і принцом Гаррі, і герцогиня навіть забула про всі образи після їх втечі з палацу. Самі ж герцоги Сассекські планують приїхати до Великобританії в цьому році, але шанувальники королівської сім'ї виступають проти цієї ініціативи.
Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям готують втечу з палацу.
Як з'ясували журналісти, герцоги Кембриджські слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі готуються до переїзду в заміський Анмер-Хол, яким їм подарувала Єлизавета II в день весілля.
Британські ЗМІ також відзначають, що заміський Анмер-Хол бути капітально відремонтований пару років тому: будівельники оновили дах, зимовий сад і кухню.
Нагадаємо, що Кейт Міддлтон вирішила відгуляти день народження з принцом Вільямом
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