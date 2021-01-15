Зірки відправляються в спекотні відпустки не тільки заради добре проведеного часу, але і для того, щоб їхні діти відмінно відпочили на канікулах

Багато артистів після Різдва вирушили разом зі своїми дітьми на відпочинок, причому сімейні будні у них досить насичені. Як маленькі, так і дорослі діти зіркових батьків вважають за краще проводити час після нового року досить активно, разом з батьками. Представляємо вашій увазі топ добірку фото дітей зірок, які вирушили на дорогі курорти.

Ольга Фреймут разом зі своїми дітьми вирішила полетіти на Мальдіви і вперше за довгий час показала старших діток, відпочиваючих на пляжі. Зірка також розповіла про те, як проходять їхні будні у себе в Instagram.

Мала і Аліса Полякови-дочки відомої співачки встигли відзначитися яскравими фото з відпочинку на Мальдівах. Зіркова мама разом з дітьми продовжує балувати фанатів яскравими фото. Старша дочка Полякової також не відстає і показує фігуру в бікіні.

Соня Кіперман відпочивала разом з мамою Вірою Брежнєвою в горах, куди вона вирушила разом з чоловіком Костянтином Меладзе. Артистка зазначила, що їй подобається на морозному повітрі в горах куди більше, ніж на Мальдівах. Примітно, що Соня з відпочинку фото поки не опублікувала, на відміну від мами.

Співачка Камалія разом з родиною вирушила в Буковель, де підкорює світлими фото з гірськолижного курорту і показує, як вчить кататися старших дітей.

Дмитро Монатік, також, як і Ольга Фреймут, вперше за довгий час показав синів. Артист з дружиною і дітьми елетів на Мальдіви, де відмінно провів час і навіть почав вчити дітей плаванню.

Санта Дімопулос разом з дітьми і чоловіком знову полетіли в Дубаї, де показали список кращих закладів. Артистка відзначила також плюси такого відпочинку і розповіла про сімейні будні. Деякі фанати відзначили, що Санта постійно літає саме туди, ігноруючи інші курорти.

Світлана Лобода разом з дочками і мамою полетіла в Дубаї не так давно і вже встигла показати старшу дочку Євангеліну. Дівчинка любить читати, постійно займається разом з мамою і вже не раз підкорювала публіку співачки трендовими образами.

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