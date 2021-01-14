Український співак Олег Винник став суддею шоу "Голос країни. Перезавантаження" і прийшов у захват від талановитих вокалістів

Як повідомляє Politeka.net, 11 сезон популярного проекту стартує вже 24 січня на телеканалі "1+1". Виконавець виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" анонс першого випуску, для якого вбрався в строгий чорний костюм з білою шовковою хусткою в кишені піджака, а також в синю сорочку з розстебнутим коміром.

Судячи з реакції Олега Винника, учасники нового сезону його здивували своїми вокальними здібностями. На відео відомий артист вельми схвально прокоментував виступи деяких виконавців.

"Господи, Боже мій, це круто", - виголосив Олег Винник. - "Наскільки професійно, де такому вчать?".

Користувачі соцмережі зраділи, що співак опинився серед зіркових тренерів проекту і побажали йому успіхів:

"Вітаю! Нарешті дочекалися, безмежно рада вітати Вас в кріслі Тренера Голосу країни! Бажаю знайти кращі голоси країни і перемоги в конкурсі! Будьте здорові😘!"; "Чекаю ноий " Голос країни", це будуть нові емоції, нові враження та інтригуючі моменти з новими конкурсантами"; " Олег. Якби ви знали з яким нетерпінням ми чекаємо проекти, в яких ви берете участь! Ваша поява на телеекрані це така радість, це задоволення, це завжди гарний настрій, це віддушина, це заряд позитивною енергією, яка так всім потрібна, особливо в цей нелегкий час"; "щасливчики, хто буде у вас в команді"; " Успіхів вам, Олег, сильних учасників натхнення, дійти до перемоги!".

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