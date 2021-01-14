Украинский певец Олег Винник стал судьей шоу "Голос країни. Перезавантаження" и пришел в восторг от талантливых вокалистов

Как сообщает Politeka.net, 11 сезон популярного проекта стартует уже 24 января на телеканале "1+1". Исполнитель выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" анонс первого выпуска, для которого нарядился в строгий черный костюм с белым шелковым платком в кармане пиджака, а также в синюю рубашку с расстегнутым воротником.

Судя по реакции Олега Винника, участники нового сезона его удивили своими вокальными способностями. На видео известный артист весьма лестно прокомментировал выступления некоторых исполнителей.

"Господи, Боже мой, это круто", - произнес Олег Винник. - "Насколько профессионально, где такому учат?".

Пользователи соцсети обрадовались, что певец оказался среди звездных тренеров проекта и пожелали ему успехов:

"Поздравляю! Наконец дождались, безгранично рада приветствовать Вас в кресле Тренера Голоса Страны! Желаю найти лучшие голоса страны и победы в конкурсе! Будьте здорови😘!"; "Жду ноый "Голос країни", это будут новые эмоции, новые впечатления и интригующие моменты с новыми конкурсантами"; "Олег. Если бы Вы знали с каким нетерпением мы ждём проекты,в которых Вы принимаете участие! Ваше появление на телеэкране это такая радость, это удовольствие,это всегда хорошее настроение, это отдушина, это заряд позитивной энергией, которая так всем нужна, особенно в это нелёгкое время"; "Счастливчики, кто будет у вас в команде"; "Успехов вам, Олег, сильных участников вдохновения, дойти до победы!".

Напомним, что тайная жена Олега Винника оделась в "серебро" и решилась на личное признание: "И представить не могла, что...".

Как сообщала Politeka, Винник тесно прижался к тайной жене у всех на виду, любовь витает в воздухе: «Лучшая пара».

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