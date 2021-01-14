Відома українська співачка Світлана Лобода похвалилася ідеальним тілом на тлі фантастичного пейзажу на Мальдівах

Як і багато інших зірок, артистка вирішила втекти від січневих холодів на сонячний курорт, і тепер активно ділиться в Instagram фотографіями звідти. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, на новому фото Лобода показала, як збирається скупатися в морі. На знімку Зоряна блондинка в леопардовому бікіні підходить до води, широко розкинувши руки в сторони. Її засмагле тіло особливо вигідно виділяється на тлі світлого піску і блакитної води.

Втім, фігура співачки на знімку виглядає настільки ідеально, що багато хто запідозрив її в надмірному застосуванні фотошопу. Особливо людей збентежили підозріло худенькі ноги артистки.

У коментарях бурхливо обговорюють знімок зірки.

"здається хтось собі ноги фотошопить", "фігура вогонь тільки у Світлани Сергіївни від кожного нового фото-отримуєш естетичну насолоду", "як з обкладинки очманіло!", "Нереально красиво!", "Ось це Я розумію бездоганний вид на океан", "Красиво, але з фотошопом перебір", "а що з ногами?", "Ноги якісь дивні фотошопчик однак«,» Попу розширили", "вічно молода, красуня", "яка фігура гармонійна, просто сама, вогонь", "Ну і фігурою Бог нагородив",-пишуть люди в коментарях.

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