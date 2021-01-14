Известная украинская певица Светлана Лобода похвасталась идеальным телом на фоне фантастического пейзажа на Мальдивах

Как и многие другие звезды, артистка решила сбежать от январских холодов на солнечный курорт, и теперь активно делится в Инстаграм фотографиями оттуда. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на новом фото Лобода показала, как собирается искупаться в море. На снимке звездная блондинка в леопардовом бикини подходит к воде, широко раскинув руки в стороны. Ее загорелое тело особенно выгодно выделяется на фоне светлого песка и лазурной воды.

Впрочем, фигура певицы на снимке выглядит настолько идеально, что многие заподозрили ее в чрезмерном применении фотошопа. Особенно людей смутили подозрительно худенькие ноги артистки.

В комментариях бурно обсуждают снимок звезды.

«кажется кто-то себе ноги фотошопит», «Фигура огонь только у Светланы Сергеевны от каждого нового фото - получаешь эстетическое наслаждение», «Как с обложки обалденно!», «Нереально красиво!», «Вот это я понимаю безупречный вид на океан», «Красиво, но с фотошопом перебор» «А что с ногами?», «Ноги какие-то странные фотошопчик однако», «Попу расширили», «Вечно молодая, красавица», «Какая фигура гармоничная, просто самая, огонь», «Ну и фигурой Бог наградил», - пишут люди в комментариях.

Напомним, Лобода проиграла рядом с красоткой-мамой в купальнике, кадры с отдыха: "Моложе дочери выглядит".

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