Певица Светлана Лобода ошеломила новой порцией снимков и откровенным признанием

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе со старшей дочкой Евангелиной.

Светлана и ее 9-летняя наследница позировали на хорошо освещенном мосту: на заднем фоне утопал в огнях ночной город.

Певица была в черных кожаных штанах, блестящем пиджаке и темном топе, который, казалось, предательски "соскользнул" с бюста, обнажив упругую и загорелую красоту. А ее дочка, с двумя милыми хвостиками, прильнула к матери в костюме с розовыми, черными и леопардовыми вставками.

В одной руке звезда держала сумочку, а другой крепко обнимала и нежно прижимала к себе Еву.

Лобода не сдержала чувств в подписи:

"Январь - месяц, который я всегда посвящаю семье. Чистые, сильные эмоции. Безусловная любовь ❤️"

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Какие же Вы классные))"

"как похожи😻 красавицы❤"

"Сильнее любви мамы к ребёнку ничего быть не может😍🙏🏽"

"Правильное и мудрое решение😊"

"Девчули-красотули 🌷🌷"

"Ой ой ой 🙈"

Стоит отметить, в последние дни звезда действительно часто радует поклонников семейными фото. При чем не только с дочерьми (у Евы есть двухлетняя сестричка Тильда), но также и со своей мамой Натальей.

Так, Светлана вызвала фурор, показав 63-летнюю Наталью Васильевну в купальнике.

Загорелые красотки разместились на газоне: дочь впереди, а мама сзади. Женщины вытянули ножки, слегка согнув их в коленях. Их нежные объятия и счастливые улыбки вызвали у публики приятные ощущения.

Напомним, что бескомплексная Светлана Лобода позволила себе лишнего рядом с подросшей дочерью: "Совсем стыд потерян"

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