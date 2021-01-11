Певица Светлана Лобода ошеломила новой порцией снимков и откровенным признанием
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе со старшей дочкой Евангелиной.
Светлана и ее 9-летняя наследница позировали на хорошо освещенном мосту: на заднем фоне утопал в огнях ночной город.
Певица была в черных кожаных штанах, блестящем пиджаке и темном топе, который, казалось, предательски "соскользнул" с бюста, обнажив упругую и загорелую красоту. А ее дочка, с двумя милыми хвостиками, прильнула к матери в костюме с розовыми, черными и леопардовыми вставками.
В одной руке звезда держала сумочку, а другой крепко обнимала и нежно прижимала к себе Еву.
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Лобода не сдержала чувств в подписи:
"Январь - месяц, который я всегда посвящаю семье. Чистые, сильные эмоции. Безусловная любовь ❤️"
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:
"Какие же Вы классные))"
"как похожи😻 красавицы❤"
"Сильнее любви мамы к ребёнку ничего быть не может😍🙏🏽"
"Правильное и мудрое решение😊"
"Девчули-красотули 🌷🌷"
"Ой ой ой 🙈"
Стоит отметить, в последние дни звезда действительно часто радует поклонников семейными фото. При чем не только с дочерьми (у Евы есть двухлетняя сестричка Тильда), но также и со своей мамой Натальей.
Так, Светлана вызвала фурор, показав 63-летнюю Наталью Васильевну в купальнике.
Загорелые красотки разместились на газоне: дочь впереди, а мама сзади. Женщины вытянули ножки, слегка согнув их в коленях. Их нежные объятия и счастливые улыбки вызвали у публики приятные ощущения.
Напомним, что бескомплексная Светлана Лобода позволила себе лишнего рядом с подросшей дочерью: "Совсем стыд потерян"
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