Певица Светлана Лобода обескуражила своим видом на совместном фото с дочкой

Как передает Politeka.net, фото 37-летней артистки появиллось в Инстаграм, и вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

«Светлана Лобода поделилась фото со старшей дочкой Евой ❤», - подписан снимок.

Лобода позирует на фоне новогодней елки в бледно-розовом экстра-мини платье. Девочка же нарядилась в пышное платье небесного цвета.

Отметим, такой вид артистки стал предметом горячих споров.

«Поделилась больше ногами, чем фото с дочкой», «А выше поднять платье нельзя, совсем стыд потерян, вы артисты несёте культуру в массы, а глядя на вас, вы её разлагаете», «Она как транс», «Забыла переодеть концертное платье? Можно и поскромнее было», «Плохо наверно, когда мама занимается собой, а не детьми, фото вроде рядом с доченькой, а как с шеста сняли», «Девочка смогла выбрать платье только в коронах😂 а мама платье по причинное место», - пишут в комментариях.

В то же время другие заступаются за артистку и уверены, что критику ей пишут исключительно из зависти. Порой комментаторы даже переходят на личности.

Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".

Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".

Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе, засмущав самых стойких: «Прям Шакира!».