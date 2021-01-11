Певица Светлана Лобода обескуражила своим видом на совместном фото с дочкой
Как передает Politeka.net, фото 37-летней артистки появиллось в Инстаграм, и вызвало бурную реакцию пользователей Сети.
«Светлана Лобода поделилась фото со старшей дочкой Евой ❤», - подписан снимок.
Лобода позирует на фоне новогодней елки в бледно-розовом экстра-мини платье. Девочка же нарядилась в пышное платье небесного цвета.
Отметим, такой вид артистки стал предметом горячих споров.
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«Поделилась больше ногами, чем фото с дочкой», «А выше поднять платье нельзя, совсем стыд потерян, вы артисты несёте культуру в массы, а глядя на вас, вы её разлагаете», «Она как транс», «Забыла переодеть концертное платье? Можно и поскромнее было», «Плохо наверно, когда мама занимается собой, а не детьми, фото вроде рядом с доченькой, а как с шеста сняли», «Девочка смогла выбрать платье только в коронах😂 а мама платье по причинное место», - пишут в комментариях.
В то же время другие заступаются за артистку и уверены, что критику ей пишут исключительно из зависти. Порой комментаторы даже переходят на личности.
Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".
Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".
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