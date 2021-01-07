Певица Светлана Лобода разгорячила пленительным образом на новом фото

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором застыла в умопомрачительный момент.

Так, слегка растрепанная блондинка позировала с микрофоном в руке в белой рубашке, несколько пуговок которой были расстегнуты для пущего эффекта.

Певица задрала подбородок, будто в сумасшедшем порыве, сверкнув идеальными скулами и тонкой шеей, мечтой любого художника.

"С Рождеством, мои хорошие !❤️ У нас Аншлаг 🥰🔥 люблю", - подписала фото Лобода.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Как известно, сейчас артистка находится на гастролях в Дубае: многие порадовались за ее успех за границей.

"Как раз сейчас смотрю ваши клипы и восхищаюсь вашим профессионализмом и трудолюбием ❤️"

"Вы круче чем Мадонна! 👏"

"Будем танцевать с Вами до утра💃🏼"

"Арабская ночь🔥🔥🔥"

"С Рождеством, ЛобоДушечка❤️ с волшебным праздником. Побольше Вам чудес и исполнения желаний"

"наденьте красивое платье цвета #moLoko и взорвите этот зал своей энергией❤❤🔥"

"Ха, кажись С Тиллем уже не тема. Явно был пиар ход. Туфта))) Аж смотреть жалко)"

Ранее мы сообщали, кучерявая Лобода изумила фигуркой, оставшись без одежды. Звезда сделала горячее селфи, будучи в черном топе-лифчике и стрингах. Невозможно налюбоваться стройными формами певицы.

«Дар речи пропал», «Богиня», «Малышка», «Сладкая девочка», «Вот как должна выглядеть настоящая звезда», «Свет походу Вы сначала собрались и накрасились, потом сходили на спорт», - прокомментировали пользователи.

Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".

Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе, засмущав самых стойких: «Прям Шакира!».