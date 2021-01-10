"Мама тоже ничего!"

Певица Светлана Лобода обескуражила совместными фото с мамой на отдыхе

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых понежилась под тропическим солнышком.

Светлана позировала в леопардовом бикини и солнцезащитных очках. Рядом с ней на кадрах была ее 63-летняя мама Наталья Васильевна, и тоже в купальнике.

Загорелые красотки разместились на газоне: дочь впереди, а мама сзади. Женщины вытянули ножки, слегка согнув в коленях.

Блондинки нежно обнимались и улыбались: сразу бросается в глаза, как сильно они похожи друг на друга.

"На отдыхе с мамулей ❤️ люблю, когда вся семья в сборе 😍", - подписала снимки Лобода.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие даже запутались, где кто на фото - Лобода с мамой выглядят, будто сестры.

"Если бы комментарий не прочитала, решила бы, что это сестра! Мамочка молодая какая!!!"

"Прекрасные😍❤️"

"Как подруги!😍"

"мамуля моложе дочери"

"Две голые женщины на фото! Довольно странно!!! 😲"

"теперь понятно откуда досталась тебе прекрасная красота ))"

"У вас очень красивая мама"

"Прекрасная идея спрятаться за дочь когда фотографируешься на пляже👍"

"Мама тоже ничего.🔥"

"А где мамуля, вернее которая из этих двух девушек)?"

"Как две сестренки👍😘😍"

Ранее мы сообщали, Лобода устроила себе релакс после Нового года, отправившись в отпуск в теплые края. Кроме пляжных утех Светлана также восстанавливает силы и подпитывает красоту различными косметическими процедурами. Так, в "сториз" певица показала, как ей делают массаж лица.

Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".

Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".

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