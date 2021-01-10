Певица Светлана Лобода обескуражила совместными фото с мамой на отдыхе
Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых понежилась под тропическим солнышком.
Светлана позировала в леопардовом бикини и солнцезащитных очках. Рядом с ней на кадрах была ее 63-летняя мама Наталья Васильевна, и тоже в купальнике.
Загорелые красотки разместились на газоне: дочь впереди, а мама сзади. Женщины вытянули ножки, слегка согнув в коленях.
Блондинки нежно обнимались и улыбались: сразу бросается в глаза, как сильно они похожи друг на друга.
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"На отдыхе с мамулей ❤️ люблю, когда вся семья в сборе 😍", - подписала снимки Лобода.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие даже запутались, где кто на фото - Лобода с мамой выглядят, будто сестры.
"Если бы комментарий не прочитала, решила бы, что это сестра! Мамочка молодая какая!!!"
"Прекрасные😍❤️"
"Как подруги!😍"
"мамуля моложе дочери"
"Две голые женщины на фото! Довольно странно!!! 😲"
"теперь понятно откуда досталась тебе прекрасная красота ))"
"У вас очень красивая мама"
"Прекрасная идея спрятаться за дочь когда фотографируешься на пляже👍"
"Мама тоже ничего.🔥"
"А где мамуля, вернее которая из этих двух девушек)?"
"Как две сестренки👍😘😍"
Ранее мы сообщали, Лобода устроила себе релакс после Нового года, отправившись в отпуск в теплые края. Кроме пляжных утех Светлана также восстанавливает силы и подпитывает красоту различными косметическими процедурами. Так, в "сториз" певица показала, как ей делают массаж лица.
Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".
Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".
Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе, засмущав самых стойких: «Прям Шакира!».