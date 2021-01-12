Певица Светлана Лобода впечатлила длиной своего мини

Известная артистка не только очень талантливая, но и красивая, передает Politeka.net. Звезда регулярно балует своих поклонников стильніми и обжигающими образами.

Так, в этот раз красотка нарядилась в соблазнительное мини-платье. Благодаря дерзкой длине наряда удалось вдоволь налюбоваться стройными ножками в туфельках Светланы.

Черный акцент на платье отлично подчеркнул тонкую талию.

Завершили образ эффектной красотки стильные аксессуары, а также макияж с акцентом на глаза.

"Мысли о вечном ❤️", - написала Лобода.

Всего за пять минут пост собрал почти 7000 лайков и много комментариев.

"Слушала 2 недели вашу новую песню Молоко,так слушала и пела,что вы приснились мне сегодня😍Брала у вас автограф😇", "О вечном-бесконечном❤️ обстановка по кайфу👻", "Отдых вам к лицу Светлана Сергеевна! Вы просто шикарны! 😻❤️", "Точеная фигурка", "Лободуся вы королева 👑❤️❤️", "Прекрасная😍🔥", "Ноги,конечно, у Вас от ушей👻👻👻👻😘", "Света шикарна", "Вы думаете о моей любви к Вам?)❤️", "Палехче", "Просто агонь 🔥🔥", "ноги длиннее пальм😂🔥❤", "Стройняшка👏👏", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода позировала в черных кожаных штанах, блестящем пиджаке и темном топе, который, казалось, предательски "соскользнул" с бюста, обнажив упругую и загорелую красоту. А ее дочка, с двумя милыми хвостиками, прильнула к матери.

Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".

Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".

Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе, засмущав самых стойких: «Прям Шакира!».