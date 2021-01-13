Популярная певица Светлана Лобода вместе со своей мамой Натальей подала пример семейного отдыха

Как сообщает Politeka.net, артистка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры из зимнего отпуска. Красотки разлеглись на зеленой лужайке практически без одежды и продемонстрировали очень теплые отношения.

Светлана Лобода оказалась на переднем плане в леопардовом купальнике с причудливыми завязками, а также в солнцезащитных очках с элегантной оправой. Исполнительница прислонилась к своей маме со счастливой улыбкой и согнула ногу в колене для пикантности. Наталья запечатлена позади дочери, в купальнике-боди, очках и радужной повязке на голове, она нежно взяла Светлану за руку.

"На отдыхе с мамулей ❤️ Люблю, когда вся семья в сборе", - подписала Лобода семейный снимок.

Пользователи соцсети пришли в восторг от редких фотографий звезды с мамой, даже певец Артур Пирожков (настоящее имя - Александр Ревва) не удержался от теплого комментария:

"Обе красотки😘❤️"; "Если бы комментарий не прочитала, решила бы, что это сестра! Мамочка молодая какая!!!"; "А Тиль где?"; "люблю, когда Вы отдыхаете 😍 Хорошего отдыха вам!"; "Прекрасная идея: спрятаться за дочь, когда фотографируешься на пляже"; "Русалочки"; "Счастье - когда мама и дочки лучшие подруги"; "как мне нравятся такие теплые фотографии от Вас, от них получаешь заряд энергии ❤️🤲🏻хорошего отдыха!☀️"; "Ничего себе мамуля) как сестра))"; "Как будто две подружки 😻"; "Богини"; "Две красотки-молодки😍🔥"; "Мамуля, это хорошо! Но лучше с любимым мужчиной 💝"; "Я думала это с подругой!!!!👍💖"; "теперь понятно, откуда досталась тебе прекрасная красота ))"; "Какие клёвые девчули 😍😍😍😍"; "Мама моложе дочери выглядит".

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