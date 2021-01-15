Українська співачка Ольга Полякова після критики фанатів вирішила знову похвалитися фігурою в бікіні

Зараз Оля насолоджується спекотною відпусткою на Мальдівах, за яку її критикували фанати і засуджували за поведінку на камеру, адже ще недавно зірка заявляла, що зіркам не вистачає грошей і вони потребують підтримки. Не бажаючи псувати настрій під час відпочинку, Полякова почала публікувати цілі серії нових Сторі.

На кадрах Полякова вирішила показати у всій красі фігуру в модних бікіні і посвітила при цьому пікантними місцями. Варто відзначити, що у Ольги – двоє дочок і зірка знаходиться в дуже хорошій формі. При цьому її зріст і вага знаходяться в оптимальному співвідношенні – 180 см і 58 кг.

Зі свого раціону артистка вже давно виключила такі продукти, як: хліб, цукор, білий рис, всі злаки з крохмалем і глютеном, все смажене, копчене і солоне. Також під забороною знаходиться фаст-фуд, солодощі та майонез.

Не забуває співачка також займатися спортом, навіть після свят Ольга займається вдома або з тренером в залі, до чого ж привчила і дочок.

Оля Полякова разом з усією родиною щороку вирушає у відпустку на Мальдіви. Цього разу артистка вирушила на відпочинок після Різдва. Кадрами з райського острова зірка поділилася відразу після прибуття і навіть похвалилася, що деякі дивляться її сторіс будуть заздрити.

Буквально через пару годин, вже на наступний день засмучена зірка розповіла, що почався дощ і вони з дітьми потрапили в самий «сезон» - негода наздогнала відпочиваючих тут на цілих десять днів.

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