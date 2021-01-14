Знаменита актриса Ольга Куриленко, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда, заворожила кадром в пікантному образі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, на якому постала в чорній сукні з напівпрозорої тканини, прикрашеної мереживами і блискітками. Родзинкою вбрання стало величезне декольте на межі пристойності, яке зробило акцент на грудях без бюстгальтера. Розкішний вигляд Ольги Куриленко доповнила сріблястий ланцюжок на шиї, яскравий макіяж і пишна зачіска.

У такому вечірньому образі Ольга Куриленко позувала в коридорі, притулившись до стіни. Актриса допитливо виглянула з-за рогу, млосно відкривши рот. В описі вона залишила хештег #ThursdayThrowback і натякнула, що витягла фото зі свого особистого архіву.

Користувачі соцмережі в коментарях захопилися акторським талантом і жіночною красою Ольги, залишивши багато приємних компліментів:

"Красива 😍"; "Гармата"; " Вау! Приголомшливо🔥 🔥 😍"; " так інтенсивно красиво❤️"; "богиня"; "Вау просто Вау. Твоя краса позбавляє дару мови 🙊"; "виглядає так свіжо; так мило"; "так чудово"; "завжди приголомшлива"; " дуже гарне обличчя!!!! Прекрасна модельна зовнішність!!!!"; "Класна фотка !!!"; "Мммм, так чуттєво, так гаряче"; " я люблю тебе, я мрію😜"; "будь ласка, не роби так з нами"; " дивлячись на останній шматок торта 🍰, що залишився на столі! 🔥 ❤ ️ "; "Просто божественна";" Вау, ти прекрасна на фото";"дуже важко не знайти в ній якоїсь чарівності".

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