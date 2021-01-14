Знаменитая актриса Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, заворожила кадром в пикантном образе

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, на котором предстала в черном платье из полупрозрачной ткани, украшенной кружевами и блестками. Изюминкой наряда стало огромное декольте на грани приличия, которое сделало акцент на груди без бюстгальтера. Роскошный вид Ольги Куриленко дополнила серебристая цепочка на шее, яркий макияж и пышная прическа.

В таком вечернем образе Ольга Куриленко позировала в коридоре, прислонившись к стене. Актриса пытливо выглянула из-за угла, томно приоткрыв рот. В описании она оставила хэштег #ThursdayThrowback и намекнула, что вытащила фото из своего личного архива.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились актерским талантом и женственной красотой Ольги, оставив много приятных комплиментов:

"Красивая 😍"; "Пушка"; "Вау! Потрясающе🔥🔥😍"; "Так интенсивно красиво ❤️"; "Богиня"; "Вау просто вау. Твоя красота лишает дара речи 🙊"; "Выглядит так свежо; так мило"; "Так чудесно"; "Всегда потрясающая"; "Очень красивое лицо!!!! Прекрасная модельная внешность!!!!"; "Классная фотка !!!"; "Мммм, так чувственно, так горячо"; "я люблю тебя, я мечтаю 😜"; "Пожалуйста, не поступай так с нами"; "Глядя на последний кусок торта 🍰, оставшийся на столе! 🔥❤️"; "Просто божественна"; "Вау, ты прекрасна на фото"; "очень трудно не найти в ней некоего обаяния".

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