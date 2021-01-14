Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина показала, як він веселитися на пляжі з синами

Вона поділилася новими фото з їх відпочинку на Мальдівах на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, зараз співак активно проводить час з сім'єю під жарким сонечком недешевого курорту. На нових знімках можна побачити, чим сімейство займається на відпочинку.

Монатік з синами вирішили урізноманітнити своє проведення часу на пляжі і зайнялися будівництвом замків на піску. На фото можна побачити, що вони створили цілу серію різноманітних конструкцій.

Ірина також відобразила як співак радісно піднімає на руках одного з синів. Ще на одному фото Монатік в плавках безтурботно лежить на піску. Судячи з цього знімка, співак неабияк засмаг за час відпочинку.

"Тато будує синам замки...на піску", - підписала фото Ірина.

Українці бурхливо відреагували на такі яскраві сімейні знімки.

"Фантастично красивий кадр і пейзаж, замки з білосніжного піску", "татові 12+ клас", "Нереально просто в архітектори теж можна сміливо йти", "засмага шикарний", "дуже, дуже, красиво. Талановита людина-талановита у всьому", "такий щасливий і засмаглий Діма", "чудова сім'я«,» він у Вас і архітектор прекрасний", "засмага красивий! А замки просто супер, діткам пощастило з таким татом", - пишуть люди.

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