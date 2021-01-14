Відома українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила шанувальників новим образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Кухар опублікувала анонс нової вистави зі своєю участю. Анонс вийшов вибуховим, так як балерина в ньому постала в абсолютно новому, незвичайному образі.

Катерина була одягнена в невидимий костюм, створений під колір тіла. Поверх костюма були пришиті пікантні деталі, що імітували оголене тіло. Волосся Кухар було зачесане, а яскравий містичний макіяж доповнював образ. Незважаючи на макіяж, виглядала Катерина дуже блідою.

Як виявилося, такий незвичайний костюм красуня приміряла для нового спектаклю, в якому вона традиційно буде танцювати разом зі своїм чоловіком, Олександром Стояновим. Світова прем'єра балету "Діти ночі" з їх участю відбудеться в Україні. Відомо, що це друга частина трилогії про істот-андрогінів. За сюжетом постановки, провидець розділить істоту на дві половини – чоловіка і жінку. Однак вони все одно будуть прагнути з'єднатися в одне ціле.

В анонсі шоу наголошується, що костюми будуть змінювати колір під час танцю, тому шанувальники Кухар побачать її у всій красі. Варто відзначити, що на одному з фото Стоянов опинився поруч з красунею-дружиною, позуючи в подібному пікантному костюмі.

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