Катерина Кухар з "Танців з зірками" розповіла, чи є у неї вороги після гучних заяв на паркеті

Про це балерина відверто розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

"Завжди є симпатія і антипатія. Є якість танцю, яку ти, як суддя, повинен оцінювати. Прям вороги-вороги немає...",- розповіла Катерина Кухар.

Вона зізналася, що коли вона сідає за суддівський стіл, але намагається об'єктивно дивитися, що саме артист показав на паркеті і як він працював протягом останнього тижня.

"Був момент, коли я приїхала в павільйон, і я проходила повз Михайла Кукуюка (артист - ред.), І я з ним привіталася, а він зі мною немає. Я своїми фразами повинна і стимулювати зірок до того, щоб вони видавали максимально красиву картинку, і все, що вони можуть зробити і показати.. І розкрити якусь смачну фразу, яка могла б образно донести все те, що я балетному артисту сказала б зовсім по-іншому", - додала Катерина Кухар в інтерв'ю.

Раніше ми розповідали, як Катерина Кухар розкрила секрет про те, що втратила дитину на передостанньому місяці вагітності.

Зірка розповіла, що вони з чоловіком чекали дівчинку і це була запланована вагітність.

"Це фізичний біль і мій хрест по життю. У нас у кожного є свій хрест. Багато жінок проходять через це випробування, я хотіла показати своїм прикладом, свого життя, що життя, і сенс на цьому не закінчуються... Дитина була довгоочікуваною, дівчинка, восьмий місяць", - ділилася раніше Кухар одкровеннями.

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