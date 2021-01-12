Екатерина Кухар из "Танців з зірками" рассказала, есть ли у нее враги после громких заявлений на паркете

Об этом балерина откровенно рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Всегда есть симпатия и антипатия. Есть качество танца, которое ты, как судья, должен оценивать. Прям враги-враги нет...", - рассказала Екатерина Кухар.

Она призналась, что когда она садится за судейский стол, то старается объективно смотреть, что именно артист показал на паркете и как он работал на протяжении последней неделе.

"Был момент, когда я приехала в павильон, и я проходила мимо Миши Кукуюка (артист - ред.), и я с ним поздоровалась, а он со мной нет. Я своими фразами должна и стимулировать звезд к тому, чтобы они выдавали максимально красивую картинку, и все, что они могут сделать и показать.. И раскрыть какую-то вкусную фразу, которая могла бы образно донести все то, что я балетному артисту сказала бы совершенно по-другому", - добавила Екатерина Кухар в интервью.

Ранее мы рассказывали, как Екатерина Кухар раскрыла секрет о том, что потеряла ребенка на предпоследнем месяце беременности.

Звезда рассказала, что они с мужем ждали девочку и это была запланированная беременность.

"Это физическая боль и мой крест по жизни. У нас у каждого есть свой крест. Многие женщины проходят через это испытание, я хотела показать своим примером, своей жизнь, что жизнь, и смысл на этом не заканчиваются... Ребенок был долгожданным, девочка, восьмой месяц", - делилась ранее Кухар откровениями.

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