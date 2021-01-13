Балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар розповіла кому вдячна за все, чого змогла досягти

Зірка поділилася одкровенням на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Для мене сьогодні особливий день... 70 років тому народилася моя дороговказна зірка в балетний світ... Тетяна Олексіївна Таякіна-мій педагог, сенсей і провідник, без якої у мене не було б того, що я маю зараз...♥ У парі з Валерієм Петровичем Ковтуном, з кожним днем, вони розкривали мої сценічні здібності, вирощували в мені балетний стрижень і, буквально, подарували путівку в життя", - написала суддя "Танців з зірками".

Також Катерина Кухар показала архівні фото, поруч з педагогом.

Кухар додала, Таякіна стала справжнім кумиром не тільки для неї особисто, але і для багатьох учнів.

"Крім Вселенської подяки і трепету в серці, я відчуваю безмежну любов, повагу і теплоту. Тетяна Олексіївна-найцінніший діамант не тільки в житті багатьох видатних артистів, але і в житті училища. Вона наш еталон і приклад наслідування", - додала прима-балерина.

Нагадаємо, нещастя у Катерини Кухар потрясло мережу, суддя" Танців з зірками " відкрилася з нового боку.

Як повідомляла Politeka, роздратована Катерина Кухар пролила світло на конфлікти з Фреймут і Мейхер.

Також Politeka писала, що трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила дитину.