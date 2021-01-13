Балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар рассказала кому благодарна за все, чего смогла достичь

Звезда поделилась откровением на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Для меня сегодня особенный день... 70 лет назад родилась моя путеводная звезда в балетный мир... Татьяна Алексеевна Таякина — мой педагог, сенсей и проводник, без которой у меня не было бы того, что я имею сейчас...♥ В паре с Валерием Петровичем Ковтуном, день ото дня, они раскрывали мои сценические способности, взращивали во мне балетный стержень и, буквально, подарили путёвку в жизнь», - написала балерина.

Также Екатерина Кухар показала архивные фото, рядом с педагогом.

Кухар добавила, Таякина стала настоящим кумиром не только для нее лично, но и для многих учеников.

«Помимо Вселенской благодарности и трепета в сердце, я испытываю безграничную любовь, уважение и теплоту. Татьяна Алексеевна — самый ценный бриллиант не только в жизни многих выдающихся артистов, но и в жизни училища. Она наш эталон и пример подражания», - добавила она.

Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.

Как сообщала Politeka, раздраженная Кухар пролила свет на конфликты с Фреймут и Мейхер.

Также Politeka писала, что трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка.