Известная украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар поразила поклонников новым образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Кухар опубликовала анонс нового спектакля со своим участием. Анонс получился взрывным, так как балерина в нем предстала в совершенно новом, необычном образе.

Катерина была одета в невидимый костюм, созданный под цвет тела. Поверх костюма были пришиты пикантные детали, имитировавшие оголенное тело. Волосы Кухар были зачесаны, а яркий мистический макияж дополнял образ. Несмотря на макияж, выглядела Екатерина очень бледной.

Как оказалось, такой необычный костюм красотка примеряла для нового спектакля, в котором она традиционно будет танцевать вместе со своим мужем, Александром Стояновым. Мировая премьера балета «Дети ночи» с их участием состоится в Украине. Известно, что это вторая часть трилогии про существ-андрогинов. По сюжету постановки, Провидец разделит существо на две половины – мужчину и женщину. Однако они все равно будут стремиться соединиться в одно целое.

В анонсе шоу отмечается, что костюмы будут менять цвет во время танца, поэтому поклонники Кухар увидят ее во всей красе. Стоит отметить, что на одном из фото Стоянов оказался рядом с красавицей-женой, позируя в подобном пикантном костюме.

Напомним, что раздраженная Кухар пролила свет на конфликты с Фреймут и Мейхер на "Танцях з зірками": «Мне было обидно за…».

Как сообщала Politeka, Кухар показала, как выглядела в юности, редкие фото: «У меня не было бы…».

Также Politeka писала, что строгая Екатерина Кухар раскрыла Ефросининой правду о врагах на "Танцях з зірками": "Был момент...".