Артистці було важко про це говорити

Прима-балерина, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар заговорила про сварки з учасниками шоу

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній Кухар зізналася, що спокійно ставиться до випадів учасників проекту в свою сторону, але не схвалює такої поведінки. Вона з явним роздратуванням в голосі, намагаючись тримати себе в руках, почала згадувати конфлікти на шоу.

"Олечка трошки перегинала, але вона дівчинка емоційна. Паша Вишняков теж трошки перегнув, мені було прикро за дітей, які прийшли танцювати", - зазначила балерина.

За словами Кухар, у неї немає заготовок на нападки учасників.

"Як можна було знайти заготовки на Олін або на Надін, або Міша Кукуюк там щось говорив", - парирувала вона питання ведучої.

Балерина підкреслила, що в першому сезоні шоу такого не було, подібні чвари стали особливо сильними в цьому сезоні.

"Я це взагалі не схвалюю абсолютно. Для мене це дивно", - зізналася Кухар і постаралася відійти від теми.

Як відомо, в останньому сезоні шоу було дуже багато словесних перепалок між учасниками проекту і суддями шоу. Особливо відзначилася Ольга Фреймут, яка була сильно зухвала під час спілкування з суддями.

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