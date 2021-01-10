Прима-балерина, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар заговорила про сварки з учасниками шоу
Як передає Politeka.net, в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній Кухар зізналася, що спокійно ставиться до випадів учасників проекту в свою сторону, але не схвалює такої поведінки. Вона з явним роздратуванням в голосі, намагаючись тримати себе в руках, почала згадувати конфлікти на шоу.
"Олечка трошки перегинала, але вона дівчинка емоційна. Паша Вишняков теж трошки перегнув, мені було прикро за дітей, які прийшли танцювати", - зазначила балерина.
За словами Кухар, у неї немає заготовок на нападки учасників.
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"Як можна було знайти заготовки на Олін або на Надін, або Міша Кукуюк там щось говорив", - парирувала вона питання ведучої.
Балерина підкреслила, що в першому сезоні шоу такого не було, подібні чвари стали особливо сильними в цьому сезоні.
"Я це взагалі не схвалюю абсолютно. Для мене це дивно", - зізналася Кухар і постаралася відійти від теми.
Як відомо, в останньому сезоні шоу було дуже багато словесних перепалок між учасниками проекту і суддями шоу. Особливо відзначилася Ольга Фреймут, яка була сильно зухвала під час спілкування з суддями.
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