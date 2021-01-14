Популярна українська співачка Наталя Могилевська зворушливо подякувала своїм шанувальникам

Як повідомляє Politeka.net, зірка записала відеозвернення до своїх фанатів і поділилася ним в Instagram.

Так, Могилевська вирішила подякувати всім за подарунки та привітання зі святами.

"Спасибі вам величезне за всі подарунки...але для мене це не стільки подарунки, скільки ваше серце. Той факт, що ви взагалі пам'ятаєте про мене, що для вас це цінно. Ось це для мене найголовніше", - говорить на відео співачка.

На кадрах вона позує в білій сорочці і з драматичним макіяжем смокі айс. У цьому образі особливо виділяється манікюр зірки з різнокольоровими нігтями.

"Всіх зі Старим Новим роком! З минулим Різдвом, минулими святами. Будьте щасливі, здорові! Я вірю в те, що корона нас майже відпустила і сподіваюся до зустрічі на наших нових концертах", - звернулася Могилевська до українців.

Шанувальники не залишилися осторонь після такого посту.

"Наталія, вибачте будь ласка. Ви прекрасна! Але Ваш косметолог вас псує. Справа саме в якості процедур", "Вас теж зі святом. Здоров'я і щастя, благополуччя і любові в новому році", "ви найчудовіша", "Наташа ви прекрасні", "дуже щиро", - пишуть люди.

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