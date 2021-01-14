Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі постала в цікавому образі

Зірка стала кумиром мільйонів не тільки завдяки своєму таланту, але і красивій зовнішності, пише Politeka.net. Мільйони жінок по всьому світу досі мріють мати такі ж губи, як у цієї спокусниці.

Користувачі мережі публікують фото у фан-сторінках, на яких позує Енджі в різних образах. Цього разу красуня постала в піжамі, сидячи на стільці.

Грайлива і ще зовсім молода актриса, задерла ніжку і поклала на неї руку.

Артистка розпустила довге волосся. Вона прикусила нижню губу і зробила здивований погляд, як справжня пустунка.

Поруч з актрисою знаходився фотоапарат.

Знімок був оприлюднений в непопулярній фан-групі, тому за годину він зібрав всього кілька лайків і коментарів у вигляді смайликів.

Варто відзначити, що офіційного аккаунта в Instagram у Анджеліни Джолі немає.

В одному з інтерв'ю актриса зізналася, що почасти таке рішення прийняла заради безпеки дітей.

Зірка повідомила, що інтернет для неї - це новий лякаючий простір. Артистці страшно від того, якій небезпеці піддаються її діти, спілкуючись в соціальних мережах.

Примітно, що Джолі в юності була, як кажуть, зухвалою дівчиною. Можливо, вся проблема крилася в батьках.

Автор біографії Анджеліни, Ендрю Мортон, написала в книзі, що у актриси були вкрай напружені стосунки з матір'ю, яка не захотіла її бачити, адже маленька Енджі нагадувала свого батька, Джона Войта. Останній кинув матір зірки перед пологами.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі задерла платтячко, блиснувши найсолодшими місцями: "з такою не заснеш...".

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