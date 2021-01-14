Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли предстала в интересном образе

Звезда стала кумиром миллионов не только благодаря своему таланту, но и красивой внешности, пишет Politeka.net. Миллионы женщин по всему миру до сих пор мечтают иметь такие же губы, как у этой соблазнительницы.

Пользователи сети публикуют фото в фан-страничках, на которых позирует Энджи в разных образа. В этот раз красотка предстала в пижаме, сидя на стуле.

Игривая и еще совсем молодая актриса, задрала ножку и положила на нее руку.

Артистка распустила длинные волосы. Она прикусила нижнюю губу и сделала удивленный взгляд, как настоящая баловница.

Рядом с актрисой находился фотоаппарат.

Снимок был обнародован в непопулярной фан-группе, поэтому за час он собрал всего несколько лайков и комментариев в виде смайликов.

Стоит отметить, что официального аккаунта в Инстаграм у Анджелины Джоли нет.

В одном из интервью актриса призналась, что отчасти такое решение приняла ради безопасности детей.

Звезда сообщила, что интернет для нее - это новое пугающее пространство. Артистке страшно от того, какой опасности подвергаются ее дети, общаясь в социальных сетях.

Примечательно, что Джоли в юности была, как говорят, дерзкой девчонкой. Возможно, вся проблема крылась в родителях.

Автор биографии Анджелины, Эндрю Мортон, написала в книге, что у актрисы были крайне напряженные отношения с матерью, которая не захотела ее видеть, ведь маленькая Энджи напоминала своего отца, Джона Войта. Последний бросил мать звезды перед родами.

Напомним, что Анджелина Джоли задрала платьице, сверкнув самыми сладкими местами: "с такой не заснешь...".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли наплевала на приличие, засветив упругий бюст в глубоком декольте: «Чудесная кошечка».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли не стала прятать роскошный бюст в глубоком декольте: "Вот это волшебство".