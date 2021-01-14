Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли предстала в интересном образе
Звезда стала кумиром миллионов не только благодаря своему таланту, но и красивой внешности, пишет Politeka.net. Миллионы женщин по всему миру до сих пор мечтают иметь такие же губы, как у этой соблазнительницы.
Пользователи сети публикуют фото в фан-страничках, на которых позирует Энджи в разных образа. В этот раз красотка предстала в пижаме, сидя на стуле.
Игривая и еще совсем молодая актриса, задрала ножку и положила на нее руку.
Артистка распустила длинные волосы. Она прикусила нижнюю губу и сделала удивленный взгляд, как настоящая баловница.
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Александр Эллерт наконец сознался, что был знаком с Мишиной до "Холостячки": "Есть предыстория..."
Каменских опозорилась на отдыхе, слишком высоко задрав лямочки бикини: "Специально для полных девушек"
Как менялась внешность тайной жены Винника за годы работы со звездой: красноречивые фото
На пляже в Одессе жестоко расправились с мужчиной: кадры и подробности трагедии
Рядом с актрисой находился фотоаппарат.
Снимок был обнародован в непопулярной фан-группе, поэтому за час он собрал всего несколько лайков и комментариев в виде смайликов.
Стоит отметить, что официального аккаунта в Инстаграм у Анджелины Джоли нет.
В одном из интервью актриса призналась, что отчасти такое решение приняла ради безопасности детей.
Звезда сообщила, что интернет для нее - это новое пугающее пространство. Артистке страшно от того, какой опасности подвергаются ее дети, общаясь в социальных сетях.
Примечательно, что Джоли в юности была, как говорят, дерзкой девчонкой. Возможно, вся проблема крылась в родителях.
Автор биографии Анджелины, Эндрю Мортон, написала в книге, что у актрисы были крайне напряженные отношения с матерью, которая не захотела ее видеть, ведь маленькая Энджи напоминала своего отца, Джона Войта. Последний бросил мать звезды перед родами.
Напомним, что Анджелина Джоли задрала платьице, сверкнув самыми сладкими местами: "с такой не заснешь...".
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли наплевала на приличие, засветив упругий бюст в глубоком декольте: «Чудесная кошечка».
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли не стала прятать роскошный бюст в глубоком декольте: "Вот это волшебство".