Популярна українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала пікантним видом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото з відпочинку, який вона успішно поєднувала з роботою. Особливу увагу привернув кадр, на якому співачка позувала після баньки.

Могилевська зробила селфі, на якому постала без одягу. На її голові красувався рушник. Співачка засвітила спокусливу зону декольте і пружні принади.

"Слава Богу, що в цю новорічну ніч, ми як завжди були на сцені! Я дуже хвилювалася, що багаторічна традиція для нашого колективу може не відбутися цього року", - зазначила Могилевська.

Вона розповіла, що виступала в новорічну ніч у Буковелі.

"Спасибі Драгобрат, що прийняв нас в таємному тихому куточку, де ми змогли відпочити за тиждень так, як ніби відпочивали цілий місяць", - додала артистка.

У коментарях красуні залишили масу компліментів.

"Блін ви дуже крута, мій мотиватор","яка краса і спокій", «немов 20», "Нормальненько так", "Круто, коли займаєшся тим, що приносить задоволення! Ви вогонь", «дуже гарненька без макіяжу», "Так класно, ви такі неймовірні", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Могилевська задерла халат і розкрила душу після пустощів з красенем-мільйонером: "як холодний душ".

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