Пішов з життя знаменитий радянський і російський режисер Борис Грачевський
Творець культового дитячого гумористичного шоу "Єралаш" помер на 72-му році життя. Відомо, що минулого місяця у нього був діагностований Китайський вірус.
Як пишуть російські телеграм-канали, трагічною новиною поділилася дружина покійного.
Відомо, що через тиждень після лякаючого діагнозу Грачевського госпіталізували. Однак, у лікарні його стан почав погіршуватися. Минулого тижня стало відомо, що лікарі підключили його до апарату штучної вентиляції легенів і ввели в штучну кому.
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14 Січня режисер пішов з життя, так і не прийшовши до тями.
Грачевський народився 18 березня 1949 року в Москві. Він закінчив ВДІК, після чого працював адміністратором на картинах режисерів Олександра Роу, Марка Донського і Василя Шукшина.
У 1974 році разом з драматургом Олександром Хмеликом Грачевський створив знаменитий дитячий гумористичний кіножурнал «Єралаш». Він писав для нього сценарії, ставив сюжети, озвучував деякі тексти за кадром, а також кілька разів і сам виступав у ролі актора.
У 2018 році актор розповів, що раніше у нього діагностували рак шкіри. За його словами, він переніс ряд операцій, опромінення і хіміотерапію.
З 2016 року Грачевський був одружений на Катерині Білоцерківській. У квітні минулого року у них народився син.
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