Популярна українська співачка і переможниця "Євробачення" Джамала рішуче налаштована схуднути

37-річна артистка, яка всього півроку тому стала мамою вдруге, розмістила на своїй сторінці в Instagram ефектні фото, на яких вона у своїй ідеальній формі, передає Politeka.net. На знімках струнка Джа позує на березі моря у сміливій сукні-сіточці, а вітер розвіває її волосся.

"Тут я важу 59 кг.Зараз моя вага - 69 кг. просто залишу ці фото тут. Як мотивацію

Отже, починаю боротьбу з накопиченою "десяточкою"!

Якщо цікаво, буду ділитися з вами ❤️ своїми успіхами та новими правилами. Нехай мені щастить!", — зізналася співачка.

Українці засипали артистку словами підтримки і компліментами в коментарях, багато хто вирішив приєднатися до Джамали на її шляху до схуднення.

"Удачі! Але наша Джа красива з будь-якою вагою; Ви все одно прекрасна, завжди; Джа, ви Красуня і тоді і зараз♥️♥️♥️ не мучте себе, насолоджуйтеся життям; дуже красива жінка, вам красиво і 59кг і 69кг; Джамала, я Вами захоплююся, ви в будь-якій вазі богиня", - пишуть шанувальники.

"Головне, що є двоє чудових дітей❤️❤️", - додала співачка Катерина Бужинська. Лайками Джамалу також підтримали Леся Нікітюк, Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками", реперка Alyona Alyona та інші знаменитості.

Нагадавши, Джамала зважилася на кардинальне перетворення: як зараз виглядає переможниця "Євробачення".

Як повідомляла Politeka, Джамала в купальнику здивувала знімком в повний зріст.

Також Politeka писала, що щаслива Джамала показала підрослого сина і його першу подружку.